Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie we wrześniu 2025 r.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8 tys. 750 zł 34 gr, co oznacza wzrost 7,5 proc. rdr, wobec konsensusu 7,5 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,8 proc. - wskazał.

Spadki zatrudnienia według branż

„Dane dotyczące zatrudnienia potwierdzają dwie długoterminowe tendencje na rynku pracy. Pierwszą z nich jest obniżanie się podaży pracy ze względu na niekorzystną demografię, która jest głównym powodem spadku zatrudnienia. Drugą natomiast jest międzysektorowa realokacja zasobów” - skomentowali dane GUS analitycy banku ING. „W porównaniu do sierpnia liczba etatów zmniejszyła się o 9 tys., gdzie spadek był skoncentrowany w trzech sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (4,6 tys.), przetwórstwo przemysłowe (3,4tys.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (1,3tys.)” - zauważyli analitycy.

Ich zdaniem coraz bardziej widoczne staje się też osłabienie popytu na pracę. Przekazali, że przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach było we wrześniu o 0,8 proc. niższe niż rok wcześniej (ING i konsensus: -0,8 proc. r/r).

Płace w poszczególnych sektorach

W ocenie ekspertów banku roczne tempo wzrostu płac charakteryzuje się w tym roku „podwyższoną zmiennością”, m.in. z uwagi na inny niż rok wcześniej rozkład czasowy wypłat premii i nagród w górnictwie i energetyce. W przetwórstwie przemysłowym wynagrodzenia wzrosły o solidne 8,4 proc. r/r, natomiast niską dynamikę płac odnotowano w wytwarzaniu energii (2,7 proc. r/r) i górnictwie (spadek o 5,1 proc. r/r).

W komentarzu dodano, że dalsze hamowanie tempa wzrostu płac miało także miejsce w sektorach usługowych, gdzie wynagrodzenia wzrosły o ok. 7,5 proc. r/r. „Warto odnotować niską dynamikę płac w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (6,2 proc. r/r), tj. sekcji odpowiedzialnej za około 20 proc. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw” - zaznaczyli eksperci.

Ocenili, że niski wzrost płac we wrześniu wpisuje się w średnioterminowy trend spadku tempa wzrostu wynagrodzeń, który będzie łagodzić presję na inflację usług, sprzyjając obniżeniu się inflacji bazowej.

Prognozy ekspertów

W opinii analityków jednak „solidny wzrost aktywności” w przetwórstwie oraz „podwyższony wzrost wynagrodzeń” w tym sektorze to czynniki, które mogą skłonić Radę Polityki Pieniężnej (RPP) do powstrzymania się przed kolejną obniżką stóp procentowych w listopadzie, w oczekiwaniu na więcej danych z gospodarki. Zwrócili uwagę, że jednocześnie słabnąca presja płacowa w usługach oraz niekorzystne perspektywy dla sektora przemysłowego pozostawiają miejsce na dalsze złagodzenie polityki pieniężnej w przyszłości. „Spodziewamy się, że do końca 2025 stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) pozostaną bez zmian, a w 2026 Rada zredukuje stopę referencyjną o dalsze 50 pb, do 4,00 proc. na koniec przyszłego roku” - prognozują.