Szefowie urzędów obniżają wymagania

Gazeta zauważa, że szefowie urzędów obniżają wymagania, żeby załatać wakaty, bo chętnych jest jak na lekarstwo.

Jakie stanowiska są dostępne dla osób ze średnim wykształceniem?

„Osoby, które ukończyły liceum lub technikum, mogą pracować m.in. w ministerstwie na stanowisku informatyka, inspektora, specjalisty, głównego księgowego, a nawet kierownika. Kancelaria premiera obecnie oferuje pracę na 426 stanowiskach w 203 urzędach, w 120 miejscowościach. 105 ofert jest kierowanych do osób ze średnim wykształceniem. Taka proporcja utrzymuje się od dłuższego czasu” - czytamy w „DGP”.