"Tarcza Antykryzysowa 4.0 pozwala instytucjom kultury – zarówno państwowym, współprowadzonym z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jak i samorządowym – uzyskać wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia epidemii" - poinformowało w sobotnim komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sejm w piątek przyjął 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat do tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0. Wszystkie przyjęte poprawki zyskały wcześniej pozytywną rekomendację sejmowej komisji finansów publicznych. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Resort kultury tłumaczy, że zgodnie przyjętymi przez Sejm poprawkami do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19, "każda państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jak również samorządowa instytucja kultury, w której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID‑19, będzie mogła zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy".

"Obu typom podmiotów będą przysługiwać środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Świadczenia oraz środki będą wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy" - czytamy.

W komunikacie wyjaśniono, że wynagrodzenie wypłacane przez państwowe lub prowadzone wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucje kultury może być dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

"Dofinansowanie nie będzie przysługiwało do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału" - czytamy.

Z kolei wynagrodzenie wypłacane przez samorządowe instytucje kultury będzie dofinansowywane w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy czym 40 proc. dofinansowania będzie wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a 60 proc. - ze środków organizatora.

MKiDN wskazuje, że zarówno państwowe lub prowadzone wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jak i samorządowe instytucje kultury będą mogły obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Świadczenia oraz środki dla wskazanych instytucji kultury będą przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.

"Instytucje kultury mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy" - wskazano. (PAP)

