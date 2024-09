Wigilia zamiast Trzech Króli? Petycja w Senacie

Autor petycji, która trafiła do Senatu, proponuje, by ustanowić Wigilię (24 grudnia) dniem wolnym w miejsce święta Trzech Króli (6 stycznia). "Dnia 24 grudnia większość Polaków specjalnie, aby przygotować się do wieczerzy wigilijnej, planuje urlop, nierzadko na żądanie. Niestety dla utrzymania stałej pracy zakładów pracy jest to niemożliwe, aby urlop dostali wszyscy o niego wnioskujący, co prowadzi do niepotrzebnych konfliktów między pracownikami. Dodatkowo warto odnotować, iż ktoś, kto regularnie nie wnioskuje w tym dniu urlopu, uchodzi w zakładzie pracy za ateistę" – brzmi treść petycji.

Nie wiadomo, kto jest autorem petycji, ponieważ nie podaje tego strona senacka. Jak zauważa "Rzeczpospolita", istnieje szansa na wprowadzenie wolnego w Wigilię, ponieważ jeden z członków obecnej koalicji rządowej zabiegał o to w przeszłości.

Wolne od pracy 24 grudnia. Kolejne podejście polityków

Mowa o Polskim Stronnictwie Ludowym (PSL), które za pierwszej kadencji rządów PiS dwukrotnie składało projekty poselskie w tej sprawie. W 2016 roku przedstawicielem wnioskodawców był Krzysztof Paszyk, obecny minister rozwoju i technologii. Wówczas projekt przewidywał, że w Wielki Piątek oraz Wigilię czas pracy zostałby skrócony do czterech godzin.

Dwa lata później PSL wnosił o to, by Wielki Piątek i Wigilia były dniami całkowicie wolnymi od pracy. W uzasadnieniu posłowie wyliczali przykłady 11 krajów europejskich, których mieszkańcy mają wolne w Wigilię, oraz 15 państw – gdzie nie pracuje się w Wielki Piątek.

– Uważamy, że jest to temat warty debaty. Wskazane byłoby przynajmniej ustawowe skrócenie czasu pracy w te dni, które i tak jest praktyką w wielu zakładach. W Wigilię efektywność pracy i tak jest dużo niższa – powiedział "Rzeczpospolitej" rzecznik PSL i wiceminister klimatu Miłosz Motyka

Nie wiadomo jednak, czy petycja w Senacie ma szanse na pozytywne rozpatrzenie. – Jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat w ramach koalicji senackiej, więc nie zapadły żadne decyzje – przekazał Krzysztof Kwiatkowski, senator KO i członek senackiej Komisji Petycji.

Motyka zapowiada, że jego klub przeanalizuje petycję i nie wyklucza, że będzie rozmawiał na jej temat z innymi koalicjantami.