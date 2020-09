"No to do pracy! Od wczoraj jako pełnomocnik ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa. […] To dziś kluczowe wyzwanie dla przyszłości PL" - napisał Soboń na swoim profilu na Twitterze.



Soboń zamieścił na Twitterze kopię decyzji premiera.



Jak zapowiadano wcześniej, powołanie pełnomocnika ma poprawić koordynację działań w obszarze energetyki i górnictwa węglowego na poziomie struktur rządowych, a tym samym przyspieszyć działania w tym obszarze.



Jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego przejmie dotychczasowe obowiązki pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla.