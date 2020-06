Według burmistrza, jeśli do 1 października nie nadejdzie z Waszyngtonu kolejny pakiet pomocowy zatrudnienie straci 7 proc. z 326 tys. pracowników miejskich. Skala zwolnień dorówna tym, które miały miejsce podczas kryzysu finansowego w latach siedemdziesiątych.

„Pracujemy ze związkami, szukamy alternatyw, ale jeśli nie znajdziemy rozwiązania 1 października nastąpią zwolnienia” – powiedział de Blasio podczas piątkowego briefingu prasowego.

Zapewniał jednak, że miasto nie podniesie wysokości podatku od nieruchomości.

Zarówno burmistrz, jak gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wzywają Kongres USA i prezydenta Donalda Trumpa do przyjęcia kolejnego pakietu stymulacyjnego. Jak przekonują, bez wsparcia dla stanów i samorządów nie nastąpi ożywienie gospodarcze kraju. Nie będzie można zatrudniać pracowników i zapewniać niezbędnych usług.

Gdyby rząd federalny nie przyszedł z pomocą ekipa de Blasio zamierza współpracować z ustawodawcami stanowymi nad projektem zaciągnięcia pożyczki na pokrycie kosztów operacyjnych. Początkowo burmistrz ubiegał się o siedem mld dolarów. Obecnie zniżył tę kwotę do pięciu.

Cuomo wyrażał zastrzeżenia wobec tych planów. Zdaniem większości ekonomistów są one krótkowzroczne i ryzykowne.

Nie jest jasne, czy szansy na otrzymanie dalszych funduszy federalnych dla miasta nie osłabi kolejne spięcie między de Blasio, a Trumpem. Burmistrz powtórzył swą zapowiedź o wymalowaniu na jezdni 5 Alei na Manhattanie, dokładnie naprzeciw należącego do prezydenta wieżowca Trump Tower, ogromnego napisu „Życie Afroamerykanów ma znaczenie”.

”Jest to dla niego przesłanie, że życie Afroamerykanów faktycznie ma znaczenie. (…) W istocie to Afroamerykanie zbudowali Nowy Jork i nigdy nie otrzymali rekompensaty za wszystko, co zrobili, za wszystkie błędy, grzechy, wszystko, co ich dotknęło w historii Ameryki. Nie zostało to rozliczone i musi zostać rozliczone. Jest to coś, czego (prezydent) nie rozumie” – przekonywał de Blasio.

Prezydent zareagował na to wpisem na Twitterze.

„Bill de Blasio chce namalować na legendarnej i pięknej 5. Alei, naprzeciwko Trump Tower/Tiffany, duży żółty napis +Życie Afroamerykanów ma znaczenie+. Śpiewają +Pigs in a Blanket (przystawka składająca się z małych kiełbasek w cieście - PAP). Fry ‘Em Like Bacon+ (usmaż ich jak boczek,)co odnosi się do zabijania policjantów. Policja w Nowym Jorku jest wściekła!” – napisał Trump.

6 lipca miasto Nowy Jork ma wejść w trzecią fazę reaktywowania gospodarki. Obejmie to m.in. otwieranie salonów piękności, klubów fitness, solariów i gabinetów masażu. Restauracje będą mogły wznowić przyjmowanie klientów wewnątrz pod warunkiem, że ograniczą ich liczbę do połowy, a stoliki i siedzenia barowe oddalone będą siebie o ok. dwa metry.

„Będziemy ściśle współpracować ze stanem Nowy Jork, aby podjąć ostateczną decyzję w miarę zbliżania się tego terminu, ale ponieważ zezwalają na to statystyki ilustrujące przebieg pandemii Covid-19, chcemy zacząć przygotowywać na to ludzi” – powiedział de Blasio.

