Odpowiedzialny za zapobieganie i kontrolę chorób oraz podległy rządowi federalnemu RKI przekazał, że zakażenia wirusem potwierdzono w 15 spośród 16 krajów związkowych.

Najwięcej, bo 111 przypadków, odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec, w Bawarii na południowym wschodzie stwierdzono 48 infekcji, w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie - 44, w Hesji w środkowej części kraju - 12, w Berlinie - 6, w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie - 4, a w pozostałych landach wykryto od jednego do trzech zakażeń.

Do środy potwierdzono około 93 tys. przypadków zakażeń koronawirusem w ponad 60 krajach świata, a ponad 3,2 tys. zakażonych zmarło - w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie najwięcej, bo 79 zgonów i 2263 infekcji, stwierdzono we Włoszech.

W Polsce pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem potwierdzono u pacjenta przebywającego w szpitalu w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Służby sanitarne w Niemczech przeprowadziły izolację rodziny "pacjenta zero" z Polski

W Niemczech właściwe służby sanitarne przeprowadziły już izolację całej rodziny pacjenta z koronawirusem i będą wykonywać badania - poinformował w środę kierownik klinicznego oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze Jacek Smykał.

Smykał podczas konferencji prasowej w szpitalu w Zielonej Górze ocenił, że pacjent przebywający w szpitalu to "przypadek modelowy". "To jest taki pacjent zero, ale świetnie uświadomiony. Wszystkie procedury od początku do końca zostały wykonane. Pacjent dostał od nas wynik badania, ma zadzwonić, przesłać ten wynik do Niemiec, tam gdzie jest jego rodzina. W Niemczech właściwe służby sanitarne już przeprowadziły izolację tej całej rodziny i będą wykonywać badania" - powiedział Smykał.

Dopytywany przez dziennikarzy, o jakim rejonie Niemiec jest mowa, odpowiedział, że chodzi o Westfalię.

Jak dodał, pacjent z koronawirusem "spotykał się z wieloma ludźmi, włącznie z tym, że był transportowany do Polski autobusem". "Służby sanitarne i epidemiologiczne będą musiały zweryfikować, kto z nim jechał i z kim miał kontakt" - podkreślił Smykał.

