W lutym stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosiła 5,5 proc. Mimo spowolnienia gospodarczego bezrobocie w Polsce wciąż pozostaje niskie, także w porównaniu z innymi krajami. To, zdaniem ekspertów, efekt kilku czynników.

Jak przed pandemią

– Jeden to zauważalny rozwój sektora usług, co przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Ponadto Polska ma nadal stosunkowo niskie koszty pracy w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, co powoduje, że zagraniczne firmy wciąż chętnie lokują tu inwestycje, tworząc miejsca pracy – ocenia Weronika Jarosz, menedżer ds. rozwoju w LeasingTeam Professional.

Według niej znaczenia ma również niż demograficzny. Na rynek pracy wchodzi coraz mniej młodych ludzi. Dodatkowo wiele osób wyjeżdża z Polski w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy. Migracja widoczna jest też po stronie Ukraińców: część wraca do kraju, a część rusza dalej – do Niemiec czy Holandii. Jarosz zwraca też uwagę na niedostosowane do potrzeb rynku pracy szkolnictwo. Brakuje pracowników z kwalifikacjami.

