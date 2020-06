"Wdrożenia naszych projektów następują w większości poprzez aktywności wewnętrzne, nie outsourcing, dlatego potrzebujemy zarówno młodych talentów nastawionych na rozwój, jak i doświadczonych ekspertów kierujących się zasadą „niemożliwe nie istnieje". CCC chcemy, by pozostało tym miejscem, gdzie spotykają się i grają w jednym zespole najlepsi na rynku. Już dziś mamy u siebie świetnych profesjonalistów w swoich dziedzinach, będących także mentorami dla osób rozpoczynających swoją drogę zawodową. Zatrudniamy także dużą grupę stażystów, spośród których 'wyławiamy' najbardziej zaangażowane i utalentowane osoby. Potrzebujemy m.in. kompetencji analitycznych, cyfrowych, a także wsparcia procesów i sprzedaży poprzez działania marketingowe i wizerunkowe" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.



Grupa posiada już w swoim portfelu 60 platform e-commerce'owych na bardzo różnym etapie rozwoju. Część z nich to wewnętrzne "startupy".



"Wraz z dalszą transformacją cyfrową Grupy CCC coraz częściej rekrutujemy na stanowiska np. specjalistów odpowiadających za treści internetowe, kampanie online, kontent w aplikacjach czy katalogi produktów. Szukamy również osób mających doświadczenie w e-commerce czy automatyzacji marketingu, który umożliwia zbieranie danych behawioralnych, ich analizę i w efekcie lepsze dopasowanie kampanii, ekspozycji w sklepach czy produktu do aktualnych potrzeb klienta. Dzięki takim analizom jesteśmy również w stanie podjąć trafne decyzje dotyczące przyszłej oferty. Zależy nam również na pozyskaniu młodych talentów z rynku. W tym roku uruchomiliśmy wakacyjny program stażowy dla studentów i absolwentów w obszarach e-commerce'u, IT, marketingu, CRM-u oraz controllingu. Najlepszym proponujemy dołączenie na stałe do zespołu CCC, który jest różnorodny, merytoryczny i przyjacielski" - dodała dyrektor HR w CCC Gabriela Kahl, cytowana w komunikacie.



Aktualnie Grupa CCC prowadzi kilkanaście rekrutacji na stanowiska, m.in. takie, jak: Mobile Content Specialist, Specjalista ds. E-commerce na Rynki Zagraniczne, Performance Marketing Specialist czy Global Marketing Manager. Potrzebni są też specjaliści wsparcia systemów, project managerowie oraz front-end developerzy. Oferty dotyczą pracy w jednej z trzech lokalizacji: Warszawie, Wrocławiu lub Polkowicach. W związku z istniejącą aktualnie sytuacją epidemiologiczną, większość procesów rekrutacyjnych odbywa się zdalnie, podano w materiale.



"E-commerce to dzisiaj już rdzeń Grupy CCC, a nie tylko jedna z przewag konkurencyjnych - firma posiada w swoim portfelu 60 platform e-commerce'owych, w tym aplikacji mobilnych. Do tego dodać należy usługę esize.me, czyli skanowanie stóp 3D (skanery w sklepach CCC i eobuwie.pl) lub 2D (funkcjonalność aplikacji eobuwie.pl, już niedługo dostępne również w aplikacji CCC)" - czytamy dalej.

Działania firmy w najbliższej przyszłości, będą polegać na rozwoju rozwiązań e-commerce'owych na nowe rynki oraz koncentracji na platformach technologicznych dla e-commerce, które warunkują wyższą jakość obsługi dla klientów.



"Dynamicznie rozwijający się fashiontech potrzebuje najlepszych i najzdolniejszych na rynku, którzy nie boją się wyzwań i ambitnych celów" - podsumowała Kahl.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.



