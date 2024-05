Jak wynika z raportu Decoding Global Talent Report 2024 opracowanego przez Boston Consulting Group (BCG) we współpracy z The Network i The Stepstone Group., pomimo powszechnych ostatnio obaw gospodarczych i geopolitycznych, odsetek osób aktywnie poszukujących pracy za granicą ciągle rośnie.

Reklama

Rośnie liczba chętnych do pracy za granicą

Globalne badanie, które objęło ponad 150 tys. respondentów ze 188 krajów, wykazało, że w 2023 r. odsetek osób aktywnie mobilnych wzrósł do 23 proc. W 2020 r. odsetek aktywnie poszukujących pracy za granicą był na poziomie 21 proc., o 2 pkt. proc. niższym. Według szacunków autorów raportu liczba specjalistów, którzy mogą aktywnie szukać pracy za granicą, może sięgać nawet 800 milionów osób. Szacunki te oparte są na ustaleniu, że 23 proc. respondentów badania jest aktywnie mobilnych, oraz na liczbie aktywnej siły roboczej na całym świecie, a ta według Banku Światowego wynosi 3,55 miliarda osób.

Reklama

poz. Miasto poz. Miasto poz. Miasto 1 Londyn 11 Toronto 21 Vancouver 2 Amsterdam 12 Los Angeles 22 Atlanta 3 Dubaj 13 Paryż 23 Wiedeń 4 Abu Zabi 14 Melbourne 24 Chicago 5 Nowy Jork 15 Austina 25 Pekin 6 Berlin 16 Auckland 26 Kuala Lumpur 7 Singapur 17 Bangkok 27 Ateny 8 Barcelona 18 Madryt 28 Kopenhaga 9 Tokio 19 Zurych 29 Montreal 10 Sydney 20 Waszyngton, DC 30 Osaka Źródło: Decoding Global Talent Report 2024

Co skłania specjalistów do przeprowadzki?

Autorzy raportu wskazali też trzy najczęstsze powody, które skłaniają specjalistów do zmiany miejsca pracy, i przeprowadzki do innego kraju niż jego kraj pochodzenia. Respondenci wskazali, że najczęstsze powody podjęcia decyzji o przeprowadzce to większe możliwości ekonomiczne, rozwój kariery i potencjał lepszej jakości życia.