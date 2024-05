Jak wynika z raportu, Polacy, którzy wyjeżdżają do pracy sezonowej za granicę "zazwyczaj emigrują w systemie wahadła, czyli w okresie marzec-grudzień". Dodano, że pieniądze, na jakie mogą liczyć za wykonywaną pracę, są "zróżnicowane, ale najczęściej kilkukrotnie przewyższają te oferowane w Polsce".

Reklama

Ile można zarobić w Czechach?

W Czechach wynagrodzenia w sektorze produkcji wahają się od 1,5 tys. euro brutto do 2 tys. euro brutto miesięcznie. Monter konstrukcji stalowych czy mechanik może liczyć na ok. 2,1 tys. euro brutto. Spawacze mogą zarobić ok. 2,2 tys. euro brutto, a osoby zainteresowane pracą w gastronomii (kelnerzy lub pomocnicy kucharzy) zarabiają ok. 2 tys. euro brutto miesięcznie. W sektorze IT można liczyć na ok. 4 tys. euro brutto miesięcznie.

Reklama

Miesięczne zarobki w Niemczech

W Niemczech pracownicy magazynu, produkcji oraz osoby zajmujące się sprzątaniem mogą oczekiwać miesięcznych zarobków w wysokości ok. 2,2 tys. euro brutto. Opiekunki medyczne mogą zarobić 2,3 tys. euro brutto w ciągu miesiąca. Praca w ogrodnictwie oferuje ponad 2,6 tys. euro brutto. Na stanowiskach związanych z produkcją części metalowych pracownicy mogą zarobić w ciągu miesiąca do ok. 2,7 tys. euro brutto. Malarze budowlani zarabiają od 2,52 tys. euro brutto do 2,8 tys. euro brutto miesięcznie, a pracownicy drogowi otrzymują ok. 3,1 tys. euro brutto za miesiąc pracy.

Stolarze w Niemczech mają możliwość zarobienia od 2,6 tys. euro brutto do 3,8 tys. euro brutto w ciągu miesiąca. W sektorze IT stawki zaczynają się od 3,5 tys. euro brutto, do 5,5 tys. euro brutto miesięcznie - podano.

Szwedzkie stawki za pracę

W Szwecji oferowane stawki to kwoty netto. Pracownicy produkcji mogą oczekiwać miesięcznego wynagrodzenia na poziomie ok. 2,1 tys. euro netto, podczas gdy opiekunowie osób starszych mogą zarobić od 2,6 tys. euro netto do 3 tys. euro netto miesięcznie. Brukarze zarabiają ok. 3,6 tys. euro netto, a piaskarze ok. 3,8 tys. euro netto. Operatorzy robotów spawalniczych oraz zbrojarze budowlani mogą liczyć na zarobek w przedziale 3,6 tys. - 4,2 tys. euro netto w ujęciu miesięcznym. Spawacze i monterzy konstrukcji stalowych mogą dostać ofertę do 4,2 tys. euro netto miesięcznie, a pracownicy ogólnobudowlani do 4,5 tys. euro netto.

Praca Norwegii popłaca

W Norwegii stolarze-cieśle mogą oczekiwać miesięcznego wynagrodzenia w przedziale od 3,3 tys. do 3,8 tys. euro netto, podobnie jak pracownicy sezonowi, których zarobki wynoszą od 3,5 tys. do 3,8 tys. euro netto miesięcznie. Dla brukarzy oraz pracowników pracujących w rzeźni stawki miesięczne mogą sięgać ok. 4 tys. euro netto. Mechanicy okrętowi, spawacze oraz pracownicy ogólnobudowlani zarobią do 4 tys. euro netto w ujęciu miesięcznym. Hydraulikom oferuje się od 4, do 4,5 tys. euro netto miesięcznie.

Personnel Service S.A. zajmuje się m.in. rekrutacją pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, outsourcingiem, pracą tymczasową, rekrutacją stałą i specjalistyczną dla branż IT i medycyna.

Autor: Filip Ostrowski