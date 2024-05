Wiceminister poinformował, że obecnie resort zlecił przygotowanie raportu na temat różnych wariantów skrócenia czasu pracy Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy (CIOP).

"Myślę, że w perspektywie kilku tygodni, kilku miesięcy otrzymamy analizy badania CIOP i to będzie punkt wyjścia do tego, żeby w rządzie, ale także i poza rządem z partnerami społecznymi, w debacie publicznej podjąć dyskusję na temat sposobu skrócenia tygodniowego czasu pracy" - powiedział Gajewski w TOK FM.

"I takie rozwiązanie, które byłoby wypracowane z jednej strony, co nam przyniosą naukowcy, co nam pokażą naukowcy zajmujący się pracą, a z drugiej strony, co nam powiedzą partnerzy społeczni - byłoby punktem wyjścia do opracowywania rozwiązań prawnych, które, mam nadzieję, mogłyby wchodzić w życie gdzieś z końcem tej kadencji" - dodał.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powtórzyła przed kilkoma dniami, że w perspektywie "najbliższych kilku lat" tydzień pracy miałby trwać cztery dni.

(ISBnews)