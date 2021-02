Szef MEiN jest zobowiązany co roku do wydania rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, nawet gdy wynagrodzenie to nie ulega zmianie w stosunku do poprzedniego roku.

"Projektowane rozporządzenie nie wprowadza zmian w zakresie wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, utrzymując je na poziomie ustalonym od dnia 1 września 2020 r." - poinformowano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Przypomniano w nim, że wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz, że podstawą kształtowania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest kwota bazowa, ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

"Określona w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. kwota bazowa dla nauczycieli nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2020 r. i wynosi 3.537,80 zł. W związku z powyższym, w roku 2021 nie wzrosła wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli" - wyjaśniono w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Załącznikiem do projektu rozporządzenia jest tabela, w której podanych jest 12 stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, oraz trzy poziomy wykształcenia.

Kwoty podane w niej są takie same jak w rozporządzeniu ministra edukacji obowiązującym od 1 września 2020 r.

Najliczniejsza grupa nauczycieli to osoby z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym – stanowią oni ok. 96 proc. wszystkich nauczycieli. W tabeli podano, że w tej grupie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 2949 zł brutto, nauczyciela kontraktowego – 3034 zł brutto, nauczyciela mianowanego – 3445 zł brutto i nauczyciela dyplomowanego – 4046 zł brutto.

W grupie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, i wynagrodzenie stażysty wynosi 2818 zł brutto, nauczyciela kontraktowego – 2823 zł brutto, nauczyciela mianowanego – 3002 zł brutto, nauczyciela dyplomowanego – 3523 zł brutto.

W grupie nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz z innym wykształceniem, a także wynagrodzenie stażysty wynosi – 2800 zł brutto, nauczyciela kontraktowego – 2818 zł brutto, nauczyciela mianowanego – 2638 zł brutto, nauczyciela dyplomowanego – 3079 zł brutto.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, którego minimalną wysokość określa minister edukacji w rozporządzeniu, nauczyciele otrzymują też dodatki do niego. Są one określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika z rozporządzenia ministra edukacji.