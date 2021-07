W branżach mocno poturbowanych przez pandemię wielkim problemem jest brak personelu. Dlatego już w przyszłym tygodniu Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej zamierza wystąpić do rządu i ZUS z petycją. Zaproponuje w niej obniżenie składki na pracownika, ale tylko dla tych przedsiębiorców, którzy zatrudnią ich na umowę o pracę.

‒ Uważamy, że mniejsze obciążenia skłonią firmy do zmiany podejścia, które jest konieczne do tego, by pracownicy wrócili na rynek. Dziś nie chcą wiązać się z tą branżą, bo nie gwarantuje im ona pewności zatrudnienia. Większość pracowników pracuje na umowy zlecenia ‒ wyjaśnia Agnieszka Furmaniak z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.