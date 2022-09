Pensje na uczelniach uzależnione są od pensji profesorów. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, z tym, że dla profesora uczelni – wynosi nie mniej niż 83 proc., a dla adiunkta – wynosi nie mniej niż 73 proc.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6 410 zł. Środowiska akademickie wnioskują do resortu o jego podwyższenie.

We wrześniowym wywiadzie dla Radia Zet minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił o podwyżkach na uczelniach; powiedział też: "Zmieniamy również rozporządzenie o wynagrodzeniu minimalnym profesora."

PAP zapytała resort o to, kiedy to rozporządzenie zostanie zmienione, o jaką kwotę zostanie podniesiona minimalna pensja profesora i czy przed zmianą rozporządzenia planowane są rozmowy ze środowiskiem akademickim.

"Trwają prace związane z analizą skutków finansowych zmiany rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1838), które wynosi obecnie 6 410 zł brutto" - przekazała PAP rzecznik prasowy MEiN Adrianna Całus-Polak.

Dodała, że zaproponowana nowa kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej "będzie wynikiem szczegółowych analiz oraz trwających rozmów z Ministerstwem Finansów w zakresie możliwości budżetowych."

Przypomniała, że w październiku br. ministerstwo przekaże do uczelni publicznych subwencję umożliwiająca rektorom przyznanie podwyżek wynagrodzeń pracownikom uczelni w wysokości 4,4 proc.

Z danych systemu RAD-on wynika, że w Polsce w 2021 r. było blisko 100 tys. nauczycieli akademickich, z czego ok. 10,2 tys. to profesorowie, ok. 21,6 - doktorzy habilitowani, ok. 46,6 - doktorzy i 21,5 tys. osoby nieposiadające stopnia lub tytułu naukowego.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski