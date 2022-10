W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,6 proc. i wyniosło 6 687,81 zł.

Roczny wzrost przeciętnej płacy w wysokości 14,5 proc. jest wciąż poniżej stopy inflacji, która we wrześniu wyniosła 17,2 proc. "To oznacza, że wynagrodzenia w ujęciu realnym spadły we wrześniu o 2,3 proc. w stosunku rocznym. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw jest poniżej wzrostu inflacji" - komentuje Jarosław Jamka, Chief Investment Officer w WealthSeed.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc. i wyniosło 6 493,8 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 13 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 2,4 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

"Najistotniejsze z punktu widzenia danych o wynagrodzeniach jest jak dużo we wzroście wynagrodzeń jest dodatków i wypłat inflacyjnych (jest to tak zwany efekty drugiej rundy, kiedy wzrost cen wpływa na wzrost wynagrodzeń). Takie dodatki inflacyjne mogą jeszcze mieć charakter jednorazowy, ale też szybko mogą przekształcić się w stałą indeksację inflacyjną. Przypomnijmy, że w lipcu br. część wzrostu wynagrodzeń w branży górniczej był spowodowany właśnie premiami inflacyjnymi. Jak raportuje dzisiaj GUS we wrześniu br. też mieliśmy wypłaty premii z powodu inflacji" - pisze w komentarzu Jarosław Jamka.

Jak podkreśla, w ciągu ostatniej dekady nominalne wynagrodzenia w Polsce rosły sporo szybciej niż inflacja, co oznaczało wzrost realnych wynagrodzeń. "Od stycznia 2010 roku do marca 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie o 83,5 proc., podczas gdy skumulowana inflacja za ten okres wyniosła jedynie 23,5 proc. Od marca 2021 do września 2022 r. wynagrodzenia wzrosły o 12,8 proc., przy wzroście inflacji o 20,3 proc.

Zmiana przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw od stycznia 2010 roku na tle zmiany inflacji.

Źródło: WealthSeed, GUS