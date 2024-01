W 54. edycji badania Instytutu Badawczego Randstad i Instytutu Badań Pollster zwrócono uwagę, że od trzech lat rośnie odsetek pracowników, którzy spodziewają się podwyżek. W 2022 roku większych wynagrodzeń oczekiwało 50 proc. osób, rok później 53 proc., a w tym roku 60 proc. Samemu o podwyżkę zamierza wystąpić w tym roku niemal co trzeci pracownik (30 proc.); jest to porównywalny odsetek do ubiegłych lat - 33 proc. rok temu oraz 32 proc. dwa lata temu.

Jak podano, argumentem za wyższym wynagrodzeniem, podawanym teraz równie często jak inflacja, jest przekonanie o wysokiej jakości swojej pracy: na obie odpowiedzi wskazało po 66 proc. ankietowanych.

Już nie inflacja najważniejsza?

"To, że powyższe argumenty są obecnie traktowane na równi jako główne, jest interesującą zmianą. W perspektywie ostatnich lat, to gwałtownie rosnąca inflacja była wymieniana zdecydowanie najczęściej" - zwróciła uwagę ekspertka Randstad Monika Hryniszyn. Dodała, że od kilku miesięcy inflacja wyhamowuje, tymczasem argument o zaangażowaniu w obowiązki, od poprzedniego roku zanotował w badaniu 15-punktowy skok. Jej zdaniem może to być sygnał, że pracownicy właśnie w nim dostrzegają teraz większą skuteczność podczas negocjacji płacowych.

"Inflacja dotyczy wszak także pracodawców. Pracownicy stawiają więc na podkreślenie swoich kompetencji, indywidualnego wkładu w rozwój firmy, bo to stanowi wymierną wartość dla przedsiębiorstw" - zaznaczyła Hryniszyn.

Z raportu wynika, że spośród przedstawicieli poszczególnych zawodów, najbardziej optymistycznie na możliwość uzyskania podwyżki patrzą inżynierowie (76 proc.), zaś najmniejsze szanse widzą kierowcy, choć i tak nadal jest to 50 proc. respondentów z tej grupy. Podwyżek spodziewają się najczęściej pracownicy ochrony (77 proc.) oraz edukacji (70 proc.).

Dlaczego boimy się prosić o podwyżkę?

Wśród osób, które nie będą starać się o wzrost płacy, niemal co trzecia obawia się, że nie zostałoby to dobrze odebrane przez pracodawcę. Randstad zwraca uwagę, że ta obawa jest zauważalnie silniejsza niż w zeszłym roku (28 proc. wobec 21 proc. w 2023 roku). Przybyło także osób, które unikają rozmów o podwyżkach, bo czują się z tym niekomfortowo (24 proc. obecnie w stosunku do 19 proc. rok wcześniej).

Czym jest Monitor Rynku Pracy?

Monitor Rynku Pracy to kwartalny sondaż Instytutu Badawczego Randstad, realizowany w Polsce od 2010 r. Bieżącą, 54. edycję badania przeprowadzono w okresie 27 listopada – 8 grudnia 2023 r. przez Instytut Badań Pollster metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad realizowany za pośrednictwem strony www, na panelu internetowym) na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów w wieku 18-64 lat, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnionych na podstawie umowy o prace, umów cywilnoprawnych lub samozatrudnionych, o ile posiadają stałą umową o świadczenie usług jednej firmie. (PAP)