Wynagrodzenia studentów

Z badania przeprowadzonego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że co czwarty studiujący (24,3 proc.) zarabia pomiędzy 1 tys. zł a 2 tys. lub nawet niecałe 1 tys. zł na rękę. To podobny odsetek co w zeszłym roku, kiedy takie zarobki deklarowało 24,5 proc. badanych.

Jak podkreślają autorzy raportu, spadła liczba studiujących, którzy otrzymują pomiędzy 2 a 4 tys. zł netto. W 2024 r. było ich 28 proc., a w roku ubiegłym 37,9 proc. Przybyło natomiast tych, którzy zarabiają pomiędzy 4 a 6 tys. zł na rękę; obecnie to 29 proc., a w 2023 r. - 12,5 proc. ankietowanych.

Ile chcieliby zarabiać studenci?

Co trzeci student marzy o zarobkach przekraczających 10 tys. zł netto. Natomiast w 2023 r. takiej odpowiedzi udzielił co czwarty ankietowany.

Autorzy badania wskazują, że im dalej w przyszłość, tym apetyty większe. "Za rok pensję w takiej wysokości chciałoby mieć 42,2 proc. studentów (w 2023 r. – 32,8 proc.), a za dziesięć lat aż 78,9 proc. (w 2023 r. – 66,1 proc.)" - wskazali autorzy raportu. "W tym przypadku łatwiej wskazać tych, którzy chcieliby zarabiać poniżej tej kwoty: 10,4 proc. pomiędzy dziewięć a dziesięć tysięcy na rękę (w 2023 – 16,2 proc.), a 10,7 proc. wskazało odpowiedzi w przedziałach między trzy a dziewięć tysięcy zł netto (w 2023 – 17,7 proc.)" - dodali.

Niepewność na rynku pracy

Szef Programu Kariera Marian Owerko wskazał, że na rynku pracy zapanowała niepewność, która dotyka przede wszystkim młode osoby. Zwrócił jednak uwagę, że firmom zależy na budowaniu trwałych relacji z najlepszymi pracownikami, także studentami, co przekłada się na większą liczbę osób z wyższymi zarobkami. "Przedsiębiorcy wiedzą, że zatrudnianie młodych to inwestycja o wymiarze strategicznym" - ocenił.

Owerko wskazał, że nowe pokolenie bardziej intuicyjnie porusza się w świecie technologii, która stanowi o przewadze konkurencyjnej. Jego zdaniem to szczególnie istotne w gospodarce coraz bardziej zorientowanej na AI oraz nowe modele przywództwa.

Badanie „Student w pracy” 2024 przeprowadzono w marcu 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 800 studentek i studentów z 13 miast Polski; badanie zrealizowano techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel.

Program Kariera Polskiej Rady Biznesu to ogólnokrajowy program płatnych staży w różnych firmach, który jest najstarszą taką inicjatywą w Polsce.

W bieżącej edycji 52 spółki oferują blisko 120 staży w 15 miastach, m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Janowie Podlaskim, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Przemyślu, Rzeszowie, Sopocie, Warszawie czy we Wrocławiu. Staże oferowane w Programie Kariera są płatne. (PAP)