Prawie połowa Polaków (49 proc.) w wieku 18-35 twierdzi, że zarabia co najmniej tyle, ile wynosi średnia krajowa. Wśród ich rówieśników z Czech odsetek ten jest o 9 pkt proc. niższy i wynosi 40 proc. Oznacza to, że relatywnie – w porównaniu do średniej w każdym z kraju – młodzi Polacy zarabiają lepiej niż młodzi Czesi.

Do zarobków wyższych o co najmniej 20 proc. niż przeciętna w swoim kraju przyznaje się 20 proc. Polaków i 13 proc. Czechów.

To o tyle zaskakujące, że Czesi – bez podziału na kategorie wiekowe - są o ok. 25 proc. bogatsi niż my. PKB na obywatela w Czechach wynosi 29,8 tys. dol., a w Polsce 23,8 tys. dol.

Struktura wydatków podobna

Jak wynika z badania Young Money Matters zrealizowanego w Polsce, Czechach i Rumunii, struktura wydatków młodych osób w tych trzech krajach jest bardzo zbliżona. Najmocniej budżet drenują wydatki na jedzenie – w Czechach to 24 proc. wydatków, w Polsce 26 proc., a w Rumunii 28 proc.

Wśród młodych Czechów na kolejnych miejscach są oszczędności (14 proc.), czynsz (14 proc.) i rozrywka (12 proc.). Polacy przeznaczają swoje dochody na oszczędności (17 proc.), rachunki (13 proc.) i czynsz (11 proc.). Natomiast Rumunii, oprócz żywności, przeznaczają pieniądze na rachunki (16 proc.), oszczędności (12 proc.) oraz rozrywkę (10 proc.)

Jak widać, Polacy na tle swoich rówieśników wyróżniają się większą skłonnością do oszczędzania

Młodzi Polacy lepiej zabezpieczeni finansowo niż młodzi Rumuni

Badanie wskazuje, że 25 proc. Polaków, 32 proc. Czechów i 54 proc. Rumunów z pokolenia Z i pokolenia Millenialsów ma oszczędności wystarczające tylko na pokrycie kosztów utrzymania przez co najwyżej miesiąc.

„Sugeruje to, że oszczędzanie pieniędzy jest trudne dla osób o najniższych dochodach, mimo że sami mogą twierdzić inaczej. Czesi i Polacy bardziej pilnie oszczędzają - 23–25 proc. z nich ma oszczędności wystarczające na pokrycie ponad sześciu miesięcy kosztów utrzymania; wśród Rumunów odsetek ten wynosi zaledwie 9 proc.” – napisano w komentarzu.

Jednocześnie ok. 40 proc. młodych Czechów, 41 proc. młodych Polaków i 61 proc. młodych Rumunów przyznaje, że było zmuszonych odłożyć ważną decyzję życiową z powodu czynników finansowych.

- Widzimy tyle samo podobieństw, co różnic między młodymi ludźmi w każdym z trzech krajów. Jako pokolenie korzystające usług cyfrowych, dla nich wszystkich głównym źródłem informacji na temat finansów osobistych jest Internet oraz influencerzy - komentuje wyniki badania Nicholas Watson z Cook Communications.

– Z różnic można wspomnieć, że młodzi Rumuni mają większy apetyt na długi niż ich rówieśnicy w Czechach lub Polsce – dodaje.