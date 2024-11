W 2023 r. średnie roczne skorygowane wynagrodzenie za pełny etat pracowników w całej Wspólnocie wyniosło 37,9 tys. euro, co oznacza wzrost o 6,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy średnie płaca była na poziomie 35,6 tys. euro - podał Eurostat.

Gdzie zarabia się najwięcej?

Wśród państw członkowskich UE w 2023 r. najwięcej zarabiali pracownicy w Luksemburgu, gdzie średnia roczna pensja dochodziła do 81,1 tys. euro. Kolejne kraje z najwyższym wynagrodzeniem to: Dania (67,6 tys. euro), Irlandia (58,7 tys. euro), Belgia (58 ty. euro.) i Austria (54,5 tys. euro). Niemcy, największa gospodarka Europy, znalazły się dopiero na szóstej pozycji. U naszych zachodnich sąsiadów roczne średnie wynagrodzenie było na poziomie 51 tys. euro.

Najniższe stawki wynagrodzenia w UE

Najniższe średnie roczne pensje odnotowano w Bułgarii (13,5 tys. euro), na Węgrzech (16,9 tys. euro), w Grecji (17 tys. euro) i Rumunii (17,7 tys. euro).

Pod względem wysokości wynagrodzeń Polska znalazła się na piątym od końca miejscu. W 2023 r. roczne wynagrodzenie w naszym kraju było na poziomie nieco ponad 18 tys. euro, czyli niecałe 82 tys. złotych.

Gdzie pensie rosną najszybciej?

W porównaniu do poprzedniego roku prawie we wszystkich krajach wynagrodzenia rosły. Jedynym wyjątkiem była Szwecja, gdzie średnie roczne wynagrodzenie było mniejsze 1,8 tys. euro niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 3,9 proc.

Największy roczny wzrost wynagrodzeń odnotowały Rumunia (17,8 proc.), Węgry (17,5 proc.) i Polska (16,6 proc.).