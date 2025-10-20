Udział w szczycie UE

Valtonen uczestniczy w poniedziałek w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Stanowisko wobec Donbasu i Rosji

Odnosząc się do domniemanych żądań Kremla o oddaniu Rosji Donbasu jako warunku pokoju stwierdziła, że "Ukraina nie potrzebuje pomocy Zachodu do złożenia jakiejkolwiek kapitulacji, ale do silnej obrony".

Najlepszym na to sposobem jest wzmocnienie Ukrainy. Ukraina udowodniła swoje możliwości nie tylko w silnej walce obronnej, ale także w rozwoju jednego z najbardziej konkurencyjnych przemysłów zbrojeniowych, na czym wszyscy korzystają – powiedziała, cytowana przez agencję STT.