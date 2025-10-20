Udział w szczycie UE

Valtonen uczestniczy w poniedziałek w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Stanowisko wobec Donbasu i Rosji

Odnosząc się do domniemanych żądań Kremla o oddaniu Rosji Donbasu jako warunku pokoju stwierdziła, że "Ukraina nie potrzebuje pomocy Zachodu do złożenia jakiejkolwiek kapitulacji, ale do silnej obrony".

– Najlepszym na to sposobem jest wzmocnienie Ukrainy. Ukraina udowodniła swoje możliwości nie tylko w silnej walce obronnej, ale także w rozwoju jednego z najbardziej konkurencyjnych przemysłów zbrojeniowych, na czym wszyscy korzystają – powiedziała, cytowana przez agencję STT.