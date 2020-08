W ramach podpisanych umów Wielka Brytania kupi 60 mln szczepionek od amerykańskiej firmy Novavax oraz 30 mln od belgijskiej firmy Janssen Pharmaceutica, która należy do koncernu Johnson & Johnson. W przypadku tej drugiej umowy brytyjski rząd będzie współfinansował badania nad tą szczepionką. Ani w jednym, ani drugim przypadku nie ujawniono wartości umowy.

Jak dodał brytyjski rząd, jeśli w badaniach klinicznych okaże się, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne, obie będą mogły być dostarczone do Wielkiej Brytanii w połowie 2021 r.

Dzięki zawartym do tej pory kontraktom Wielka Brytania zapewniła sobie dostawy 340 mln szczepionek, co oznacza jedne z największych zapasów na świecie i teoretycznie daje każdemu mieszkańcowi kraju dostęp do pięciu dawek. Ponieważ jednak testy żadnej z potencjalnych szczepionek jeszcze się nie zakończyły, nie wiadomo, ile z nich - jeśli w ogóle - zostanie dopuszczonych do użytku.

"Strategia rządu polegająca na tym, by stworzyć portfolio obiecujących kandydatów na szczepionki, zapewni nam najlepszą możliwą szansę na znalezienie takiej, która się sprawdzi. Dzisiejsze porozumienia przyniosą korzyści nie tylko ludziom w Wielkiej Brytanii, ale zapewnią sprawiedliwy i równy dostęp do szczepionki na całym świecie, potencjalnie chroniąc setki milionów istnień ludzkich" - oświadczył minister biznesu Alok Sharma.

Wcześniej zawarto umowy na zakup 100 mln dawek szczepionki stworzonej przez naukowców z Uniwersytetu w Oxfordzie, która produkowana będzie przez firmę AstraZeneca, na 30 mln dawek od BionNTech i Pfizer, na 60 mln od firmy Valneva oraz na 60 mln dawek szczepionki opracowywanej przez firmy GSK i Sanofi.

W lipcu Wielka Brytania poinformowała, że nie przystąpi do unijnego programu wspólnych zakupów szczepionki przeciwko koronawirusowi. Argumentowała, że nie miałaby wpływu na podejmowane decyzje dotyczące producentów, z którymi prowadzone będą negocjacje, ceny, ilości oraz terminów dostaw, zaś prowadząc własne negocjacje z producentami ma szanse na szybsze zawarcie umów.