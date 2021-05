Wnioski Macedonii Północnej i Albanii o członkostwo w UE zawsze były ze sobą powiązane, a oba kraje przygotowywały się do negocjacji, które mają rozpocząć się równolegle. Rada Europejska otworzyła ostatnią rundę rozmów akcesyjnych z oboma krajami w czerwcu 2020 r., co spotkało się z zadowoleniem wszystkich stron - podaje portal.

Ale wobec blokowania rozmów z Macedonią Północną przez Bułgarię od grudnia ubiegłego roku Varhelyi zasugerował, że scenariusz może być inny.

„Jeśli znowu napotkamy trudności z Macedonią Północną, co oznacza, że nie uda nam się przekonać Bułgarii i Macedonii Północnej do rozwiązania akceptowalnego dla obu stron, to pozostaje pytanie, czy możemy posuwać się naprzód tylko z Albanią. I będziemy musieli rozważyć to pytanie" - powiedział.

Zapytany, czy formalne „oddzielenie” jest opcją, odpowiedział: „To może być opcja, tak”.

W Macedonii Północnej komentarze Varhelyiego nie zostały dobrze przyjęte. „Zdecydowana większość państw członkowskich UE popiera konferencje międzyrządowe zarówno z Albanią, jak i Macedonią Północną” - powiedział wicepremier Macedonii Północnej ds. europejskich Nikoła Dimitrow, cytowany przez portal.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

