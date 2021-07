W środę z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO oficjalnie skreślony został Liverpool, co uzasadnione zostało nowymi inwestycjami na nabrzeżu i w dokach, które jak wskazano, w nieodwracalny sposób zmieniły unikatowy charakter tego miejsca. To dopiero trzeci przypadek w historii istniejącej od 1978 r. listy, by jakiś obiekt został z niej usunięty.

Jednak jak pisze "The Guardian", Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO teraz ma zamiar dokładniej przyglądać się wszystkim 31 obiektom w Wielkiej Brytanii i na jej terytoriach zamorskich. W szczególności zagrożony - w związku z planowanym tunelem pod nim - ma być kamienny krąg Stonehenge. Według gazety, przedstawiciel komitetu ostrzegł brytyjski rząd, że jeśli inwestycja zostanie zrealizowana, Stonehenge trafi na listę obiektów zagrożonych, co jest pierwszym krokiem do pozbawienia statusu Światowego Dziedzictwa.

W listopadzie zeszłego roku brytyjski rząd zaaprobował budowę tunelu. Jak wyjaśniono, przechodząca w pobliżu droga została zaprojektowana z założeniem dwukrotnie mniejszego ruchu niż jest obecnie, zatem tunel przywróci pradawny krajobraz wokół kręgu i usunie odgłosy ruchu drogowego z jego otoczenia. Jednak sprawa budzi kontrowersje i część archeologów się temu sprzeciwia.

Z kolei "Daily Telegraph" pisze, że zagrożony jest Edynburg, a to z powodu planowanego przez władze miejskie sposobu zbierania śmieci w Nowym Mieście. Zamiast zbieranych codziennie sprzed drzwi worków ze śmieciami, mają powstać punkty, w których ustawione zostaną ogromne kontenery do segregacji śmierci, co jak wskazują krytycy, będzie szpeciło krajobraz tej części szkockiej stolicy.