Międzynarodowy Fundusz Walutowy oświadczył w środę, że Afganistan nie będzie miał dostępu do zasobów MFW, w tym nowego przydziału rezerw (SDR), z powodu braku jasności co do uznania jego rządu po tym jak talibowie przejęli kontrolę nad Kabulem.

„Jak zawsze, MFW kieruje się poglądami społeczności międzynarodowej" – oświadczył rzecznik MFW. „Obecnie w społeczności międzynarodowej brakuje jasności co do uznania rządu w Afganistanie, w wyniku tego kraj nie ma dostępu do SDR-ów ani innych zasobów MFW". W środę New York Times poinformował, że administracja Bidena chce zablokować talibom dostęp do ponad 400 milionów dolarów rezerw awaryjnych, które Międzynarodowy Fundusz Walutowy miał przekazać Afganistanowi w przyszłym tygodniu, podał w środę powołując się na anonimowego urzędnika Departamentu Skarbu USA.