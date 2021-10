Niemal 80-metrowy trzymasztowiec należący do floty Ekwadoru przechwycił w piątek należący do przemytników narkotyków statek niskoprofilowy - podała we wtorek telewizja CNN.

Żaglowiec, używany do szkolenia kadetów marynarki wojennej Ekwadoru, zatrzymał podejrzany okręt na otwartych wodach Oceanu Spokojnego w pobliżu wybrzeża Kolumbii. Według oświadczenia ekwadorskiej armii na pokładzie okrętu znajdowało się trzech obywateli Ekwadoru oraz jeden Kolumbijczyk. Nie podano jednak szczegółów na temat przewożonego wewnątrz statku ładunku. Reklama Statków niskoprofilowych, tak zwanych „narcosubów”, których większa część konstrukcji znajduje się pod powierzchnią wody, do przemytu narkotyków zaczęto używać w latach 90. ubiegłego wieku. Kolumbijskie kartele poszukiwały sposobu na ominięcie wzmocnionych patroli marynarki USA na Morzu Karaibskim i dostarczenie swoich towarów na amerykański rynek. Pentagon: IS i Al-Kaida przygotowują zamachy poza Afganistanem Zobacz również Po raz pierwszy okręt podwodny przemycający narkotyki przechwycono dopiero w roku 2006 u wybrzeży Kostaryki. Okręty są w stanie przewozić nawet kilka ton ładunku. W 2015 roku na wodach Salwadoru zajęto rekordowe osiem ton kokainy przewożone statkiem niskoprofilowym. "Narcosub" to nie zawsze łódź podwodna, najczęściej przemytnicy przerabiają nadbudówki zwykłych statków rybackich w taki sposób, by jak najmniej elementów wystawało ponad powierzchnię wody.