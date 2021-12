Parlament Malty uchwalił ustawę, zgodnie z którą osoby dorosłe będą mogły legalnie posiadać w tym kraju do siedmiu gramów marihuany i na własny użytek uprawiać do czterech krzaków konopi indyjskich. Jest to pierwszy kraj UE decydujący się na taki krok - twierdzi BBC.

Maltański minister ds. równości Owen Bonnici określił decyzję parlamentu jako "historyczną". Ma ona - według niego - uchronić drobnych palaczy przed procesami sądowymi i ograniczyć przemyt narkotyków. Reklama Palenie marihuany w miejscach publicznych lub w obecności dzieci pozostanie na Malcie nielegalne. Każdy, kto zostanie zatrzymany z ilością przewyższającą dozwolone siedem gramów i mniejszą niż 28 gramów, otrzyma mandat w wysokości 100 euro. Palenie marihuany w miejscu publicznym jest zagrożone karą w wysokości 235 euro, a za palenie przy osobach młodszych niż 18 lat będzie grozić mandat w wysokości 500 euro. Posłowie sprzeciwiający się przyjęciu nowego prawa wezwali prezydenta Malty George'a Vellę, by nie podpisywał ustawy.