„Teren, na którym stoi meczet, ma 10 hektarów. Wysokość głównej kopuły wynosi ponad 83 metry, a jej średnica 62 metry. Każdy z czterech minaretów ma 130 metrów wysokości” – podaje za lokalnymi mediami Radio Azzatyq.

Podczas wystąpienia w piątek Nazarbajew powiedział, że jest to „fundamentalny meczet”, który został wybudowany „z pieniędzy indywidualnych obywateli i inwestorów”. W uroczystości wzięli udział niektórzy bliscy współpracownicy byłego prezydenta, w tym były premier Askar Mamin.

Nazarbajew położył kamień węgielny pod meczet, który może pomieścić 30 tys. wiernych, na dzień przed swoim odejściem z urzędu w marcu 2019 roku.

Było to pierwsze wystąpienie Nazarbajewa w otoczeniu byłych bliskich współpracowników podczas publicznego wydarzenia od początku roku. W kwietniu były prezydent wziął udział w wystawie w stołecznym muzeum poświęconym jego osobie. W czerwcu z kolei głosował w referendum dotyczącym poprawek do konstytucji w jednym z lokali w Nur-Sułtanie.

Nazarbajew był prezydentem Kazachstanu w latach 1991-2019, a następnie do stycznia 2022 roku nieformalnie kierował państwem jako przewodniczący Rady Bezpieczeństwa.

Na początku br. w Kazachstanie wybuchły protesty, które były początkowo związane z dwukrotną podwyżką cen gazu LPG, lecz z czasem rozszerzyły się i nabrały charakteru politycznego. Manifestanci żądali m.in. odsunięcia od władzy wciąż wpływowego Nazarbajewa. Władze ogłosiły, że doszło do próby zamachu stanu z udziałem "uzbrojonych bojowników". Wprowadzono stan wyjątkowy, a policji i wojsku rozkazano strzelać do manifestantów bez ostrzeżenia. Po kilku dniach rząd ogłosił, że w kraju przywrócono spokój.

Na początku czerwca w Kazachstanie odbyło się referendum nad 56 poprawkami do ustawy zasadniczej. Była to próba zreformowania systemu politycznego kraju po 30 latach władzy Nazarbajewa. W nowej redakcji konstytucji, za którą opowiedzieli się Kazachowie, usunięto wszelkie formalne przywileje byłego przywódcy, łącznie z pozbawieniem go tytułu "Lidera Narodu" (Elbasy), wprowadzonego przed 12 laty.