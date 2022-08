"Dzisiejsza sesja na krajowym rynku walutowym przyniosła pierwszą nieśmiałą próbę umocnienia złotego - nie jest ona duża, można powiedzieć, że po części była też oczekiwana. Nie udała się natomiast próba skutecznego wyniesienia EUR/USD na wyższe poziomy w stosunku do otwarcia. Patrząc z perspektywy całego tego tygodnia, dzisiejsza zmienność rynków jest stosunkowo niewielka. Mamy próbę zanegowania trendów, które obowiązywały w tym tygodniu i odczytujemy to jako próbę takiego rynkowego oddechu przed najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia, jakim będzie jutrzejsze wystąpienie prezesa Fed. Rynek - podpompowany tym wydarzeniem - dziś zdejmuje z siebie trochę tej presji" - powiedział Mateusz Sutowicz, ekonomista Banku Millennium.

Reklama

"To, na jakich poziomach zakończymy ten tydzień, uzależnione będzie właśnie od retoryki Jerome Powella" - dodał.

Reklama

Na 25-27 sierpnia zaplanowane jest sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, gdzie w piątek prezes Fed Jerome Powell wygłosi przemówienie. W wystąpieniu inwestorzy będą szukać wskazówek na temat dalszych działań FOMC.

Ok. godz. 15.45 kurs EUR/PLN spada o 0,45 proc. do 4,7482, a USD/PLN idzie w dół o 0,41 proc. do 4,7651. Para EUR/USD zniżkuje z kolei o 0,02 proc. do 0,9966.

RYNEK DŁUGU

"Również na rynku długu mamy zanegowanie trendów, obserwowanych od poniedziałku - dziś mamy lekkie spadki rentowności. Widać, że mamy odreagowanie i próbę pozycjonowania się pod jutrzejsze wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Potencjalna waga tego wydarzenia jest bardzo duża. Wystąpienie Powella ukierunkuje rynki finansowe na przełom sierpnia i września" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"W pierwszej połowie dnia w piątek spodziewam się stabilizacji zarówno na rynku długu, jak i na rynku walutowym w oczekiwaniu na wystąpienie Jerome Powella" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 0,5 pb do 3,111 proc., a niemieckich idą w dół o 1,9 pb do 1,340 proc.