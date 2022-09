Problem technicznie można by sprowadzić do tego, jak dziś powstaje i jak ma powstawać prawo podatkowe w Unii Europejskiej. Zwykła procedura ustawodawcza (dotycząca większości przepisów ustanawianych na poziomie europejskim) polega na tym, że zaproponowane przez Komisję Europejską przepisy są uchwalane wspólnie przez wybierany w wyborach powszechnych Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, czyli zgromadzenie zajmujących się określonym tematem ministrów ze wszystkich państw członkowskich. Każda z tych instytucji musi finalnie przegłosować uzgodniony projekt, parlament zwykłą większością, natomiast Rada, co do zasady, większością kwalifikowaną. Droga przepisów podatkowych jest inna. Wynika to z przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który w art. 113 (w odniesieniu do podatków pośrednich) i art. 115 (w odniesieniu do pozostałych podatków) przewiduje specjalną procedurę ustawodawczą. Przepisy są też proponowane przez Komisję Europejską, ale uchwala je tylko Rada UE. Parlament wyraża jedynie swoje stanowisko, jednak nie jest ono w żaden sposób wiążące. Rada natomiast nie podejmuje w tym przypadku decyzji większością głosów, lecz jednomyślnie. Oznacza to, że na zmiany w przepisach podatkowych muszą się zgodzić zarówno duże państwa, jak i każdy, najmniejszy nawet członek UE jak Malta, Cypr czy Luksemburg.