Do końca stycznia ma zostać sfinalizowana transakcja przejęcia za 1,65 mld euro węgierskiej filii brytyjskiej firmy Vodafone, drugiego co do wielkości operatora w kraju. 49 proc. przejmuje państwo poprzez fundusz inwestycyjny Corvinus. Informatyczna prywatna firma 4iG kupuje 51 proc., posiłkując się kredytem udzielonym przez państwowy Węgierski Bank Rozwoju. Wartość pożyczki miała wynieść co najmniej 425 mln euro.