Z dokumentu cytowanego we wtorek przez dziennik “El Mundo” wynika, że pomiędzy 2023 r. a 2050 r. do Hiszpanii napływać będzie co roku ponad 235 tys. obcokrajowców, głównie z Afryki oraz państw Ameryki Łacińskiej.

“Najwięcej przybyszów należy spodziewać się z krajów takich jak Maroko i Wenezuela” - zapowiedział AIReF.

Autorzy studium spodziewają się, że w najbliższych latach dojdzie do wyraźnego zwiększenia się napływu do Hiszpanii obywateli państw Afryki Subsaharyjskiej, szczególnie Senegalu i Nigerii.

Według Krajowego Instytutu Statystycznego (INE) od 2019 r. do Hiszpanii przybywa co roku średnio 200 tys. imigrantów.

Ze statystyk INE wynika, że w zamieszkałej przez blisko 5,5 mln obcokrajowców Hiszpanii wśród cudzoziemców najwięcej jest obecnie Marokańczyków oraz Rumunów, odpowiednio ponad 770 tys. i 630 tys.

Kolejnymi nacjami w gronie najliczniejszych w Hiszpanii są Brytyjczycy i Kolumbijczycy – odpowiednio po 315 tys. osób.