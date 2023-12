Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 23 (22 w Polsce), gdy w barze zostali już prawie sami dziennikarze. Mężczyzna otworzył drzwi do lokalu, a następnie zajrzał do środka i rzucił reporterom pod nogi granat RGD-5 - relacjonował świadek, cytowany przez portal.

Granat wybuchł, ogłuszając kilka osób. Dziennikarzom udało się zapisać numer rejestracyjny samochodu, którym uciekł sprawca.

Według reporterów incydent ma związek z ich działalnością zawodową. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie został ranny.

Po rozpoczęciu przez Rosję w lutym 2022 roku inwazji przeciwko Ukrainie na Łotwę przeniosło się wielu rosyjskich dziennikarzy i redakcji.