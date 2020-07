Rekordową temperaturę zmierzono nieopodal miejscowości Longyearbyen o godz. 18 czasu lokalnego. Jak notuje agencja AFP, obecne temperatury na arktycznych wyspach Norwegii, w skład których wchodzi Spitsbergen, są znacznie powyżej normy, która w lipcu wynosi 5-8 stopni.

Według szacunków naukowców Arktyka ociepla się w tempie dwukrotnie wyższym niż reszta planety. W syberyjskiej części Arktyki tegoroczne temperatury są 5 stopni wyższe od średniej, a w lipcu zanotowano tam nowy jednodniowy rekord ciepła: ponad 38 stopni. Wedle raportu norweskich władz średnia temperatura na Svalbardzie w okresie od 1971 do 2017 r. wzrosła o 3-5 stopni, a do końca obecnego stulecia będzie wyższa o 7-10 stopni w porównaniu do okresu 1970-2000.