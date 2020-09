WHO i organizacja Globalne Stowarzyszenie na rzecz Szczepionek (GAVI) pracują wspólnie nad planem globalnej i równej dystrybucji szczepionek na koronawirusa, zwanym COVAX. Jednak pewne kraje zapewniły sobie własne dostawy szczepionek dzięki umowom dwustronnym - pisze Reuters.

"Nacjonalizm szczepionkowy przedłuży pandemię" - podkreślił Tedros, który już wielokrotnie wzywał wszystkie państwa, by we własnym interesie przyjęły globalne podejście do walki z Covid-19.

Poinformował też, że rozmawiał z ministrami zdrowia krajów G20, do których zaapelował, by unikali ponownego wprowadzania kwarantanny i zamrażania gospodarki.

Główna doradczyni naukowa WHO Soumya Swaminathan powiedziała, że żadna szczepionka na koronawirusa nie może zostać dopuszczona do globalnego obrotu bez wystarczających badań, które dowiodą jej skuteczności i bezpieczeństwa.

"Żadna szczepionka nie będzie stosowana masowo, dopóki regulatorzy (rynku) nie będą mieli do niej zaufania, rządy nie będą miały zaufania i WHO nie będzie przekonane, że spełnia ona minimum standardów bezpieczeństwa" - podkreśliła.