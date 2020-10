"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni decyzją podjętą przez izraelskie władze, aby przyspieszyć budowę ponad 4900 jednostek osadniczych na okupowanym Zachodnim Brzegu" - głosi wspólne oświadczenie.

"Ekspansja osiedli narusza prawo międzynarodowe i dodatkowo zagraża wykonalności rozwiązania dwupaństwowego, by doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju w konflikcie izraelsko-palestyńskim" - czytamy.

Większość krajów ocenia żydowskie osiedla, które Izrael zbudował na terytorium zdobytym podczas wojny sześciodniowej w 1967 r., jako nielegalne i uważa je za przeszkodę na drodze do osiągnięcia pokoju z Palestyńczykami. Stany Zjednoczone i Izrael to kwestionują.

Izraelskie władze zatwierdziły w tym tygodniu ponad 1300 nowych domów i mieszkań na okupowanym Zachodnim Brzegu, zwiększając ogólną ich liczbę do ok. 5000. Jest to pierwsza tego typu decyzja od wstrzymania we wrześniu przez rząd Izraela planów dotyczących aneksji część terytoriów palestyńskich.

Według izraelskiej organizacji pozarządowej Pokój Teraz kilkaset zgód dotyczy domów zbudowanych nielegalnie; w ich przypadku zezwolenia mają moc wsteczną. Większość osiedli, których dotyczą zezwolenia, znajduje się w peryferyjnych częściach Zachodniego Brzegu, których Izrael prawdopodobnie nie utrzyma w ramach jakiegokolwiek realistycznego układu pokojowego.

Według Palestyńczyków wraz z obecnością wojskową potrzebną do ochrony osiedli osadnictwo stanowi przeszkodę w dążeniu do ustanowienia ich własnego państwa.

Palestyńczycy mają nadzieję zbudować część przyszłego państwa na Zachodnim Brzegu, podczas gdy Izrael powołuje się na historyczne i biblijne powiązania z tym obszarem; obecnie mieszka tam 3 mln Palestyńczyków i ok. 450 tys. osadników.