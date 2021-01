Wczoraj przekroczyliśmy poziom 2 tys. szczepień, do czwartku ich liczba znów znacznie wzrośnie, później ta liczba będzie wzrastała wykładniczo - powiedział Veran w radiu RTL.

Minister podkreślił, że Francja "wzmocni, przyspieszy i uprości swoją strategię szczepień" i w najbliższych dniach zbliży się pod względem liczby wykonywanych szczepień do sąsiednich krajów. Po tym, gdy kampania szczepień przeciw Covid-19 we Francji została skrytykowana za zbyt wolne tempo, w poniedziałek przyspieszono szczepienie personelu medycznego w szpitalach - relacjonuje agencja Reutera dodając, że społeczeństwo francuskie jest jednym z najbardziej sceptycznie nastawionych do szczepień na świecie.

Veran zapowiedział, że przed końcem stycznia rozpocznie się szczepienie osób w wieku ponad 75 lat niemieszkających w domach opieki. "To pięć milionów ludzi" - podkreślił minister. Szczepieniami mają być również objęci strażacy oraz pracownicy socjalni powyżej 50. roku życia. Na razie we Francji szczepieni są pensjonariusze domów opieki oraz ich opiekunowie i pracownicy medyczni.

Szef resortu zdrowia przekazał również, że we Francji odnotowano ok. 10 zakażeń nową, bardziej zaraźliwą odmianą koronawirusa, którą wykryto w Wielkiej Brytanii. O tym, że nowy wariant SARS-CoV-2 jest już obecny w Paryżu, mówił także we wtorek rano w telewizji France 2 dyrektor jednej z grup szpitali w tym mieście Martin Hirsch.

Z powodu wysokiej liczby infekcji łagodzenie obecnie obowiązujących obostrzeń jest mało prawdopodobne - przekazał Veran.