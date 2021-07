Według włoskiej agencji szef wywiadu w Seulu uczestniczył w poniedziałek w mszy w mieście Mokpo w prowincji Jeolla Południowa w Korei Południowej. To tam poinformował o rozmowach w sprawie możliwej wizyty papieża w Korei Północnej. Jak dodał, spotkał się w Mokpo z przedstawicielem miejscowego Kościoła katolickiego oraz z arcybiskupem Alfredem Xuerebem - byłym osobistym sekretarzem Franciszka, obecnie nuncjuszem apostolskim w Seulu.

O możliwości podróży papieża do Pyongyang zaczęto ponownie mówić po tym, gdy w czerwcu nowym prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa został arcybiskup Lazzaro You Heung-sik z Korei Południowej. Zadeklarował on od razu, że gotów jest przygotować taką wizytę, jeśli zostanie mu powierzone to zadanie.

Nowy prefekt watykańskiej kongregacji przez wiele lat kierował komisją episkopatu Korei Południowej ds. pokoju i w ramach jej pracy wielokrotnie odwiedzał Koreę Północną.