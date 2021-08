Co najmniej dwie osoby zginęły, a około 40 jest rannych w wyniku zderzenia dwóch pociągów pasażerskich, do którego doszło w środę rano w kraju (województwie) pilzneńskim na zachodzie Czech - poinformowały służby ratunkowe. Szef akcji ratunkowej przekazał, że ofiary śmiertelne to najprawdopodobniej maszyniści obu składów.

Jak przekazano, spośród osób, które doznały obrażeń, siedem jest w stanie krytycznym. Reklama Do kolizji doszło w pobliżu miejscowości Milavcze, między stacjami Domażlice i Bliżejov, krótko po godz. 8. Na miejsce wysłano karetki i pojazdy straży pożarnej. W akcji ratunkowej uczestniczą też cztery śmigłowce. Według przedstawicieli Czeskich Kolei pociąg relacji Cheb-Praga zderzył się z lokalnym pociąg osobowy. Według ministra transportu Karela Havliczka jeden z maszynistów zlekceważył opuszczony semafor i sygnał stop na rozjeździe Radonice.