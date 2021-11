"Ze strony polskiej mogę zapewnić o tym, że Macedonia Północna ma nieustanne wsparcie strony polskiej w jej dążeniu do przyjęcia do Unii Europejskiej" - zapewnił Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z Pendarowskim.

Zadeklarował też, że w przypadku gdyby ze strony władz Bułgarii, które są w tej chwili wyłaniane w wyborach, były problemy związane z akcesją Macedonii Północnej, to jako prezydent RP jest gotów "także włączyć się w to, aby uzyskać takie rozwiązanie, które będzie pozwalało Macedonii Północnej do UE na normalnych zasadach członkowskich przystąpić".

Bułgaria, ze względu na spór dotyczący kwestii tożsamościowych, w 2020 roku zablokowała rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Macedonią Płn. Rząd Bułgarii oczekuje od władz w Skopje wprowadzenia poprawek do konstytucji, dzięki którym Bułgarzy zostaliby wpisani na listę narodów zamieszkujących Macedonię Północną. Na początku listopada premier Macedonii Płn. Zoran Zaew zgodził się na nowelizację konstytucji, jednak kategorycznie sprzeciwił się "dostosowywaniu historii narodu do bułgarskich oczekiwań".