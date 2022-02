Program ten został wprowadzony w 2008 roku, aby zachęcić zamożnych ludzi spoza Unii Europejskiej do inwestowania w Wielkiej Brytanii. Wiza inwestorska, często nazywana "złotą wizą", umożliwia pobyt osobom, które zainwestowały w Wielkiej Brytanii minimum 2 mln funtów, a także pozwala ich rodzinom na dołączenie do nich.

Reklama

Posiadacze tych wiz mogą następnie ubiegać się o stały pobyt w Wielkiej Brytanii, w tempie zależnym od tego, ile zainwestowali. W przypadku inwestycji o wartości 2 mln funtów wniosek o stały pobyt można złożyć po pięciu latach, jeśli inwestycja wynosi przynajmniej 5 mln funtów, można to zrobić po trzech latach, a przy inwestycji 10 mln funtów - już po dwóch latach. W przeciwieństwie do innych kategorii wiz, nie ma minimalnego czasu, jaki posiadacze wizy muszą spędzać w Wielkiej Brytanii, aby zachować swój status, chociaż wygasa on po dwóch latach nieobecności.

Reklama

Ponieważ już wcześniej pojawiały się podejrzenia, że program jest wykorzystywany do nadużyć, w tym do prania brudnych pieniędzy, dwukrotnie - w 2015 i 2019 roku - jego warunki były zaostrzane, m.in. poprzez ściślejsze kontrole tego, w jaki sposób inwestorzy zdobyli majątek, a od pewnego czasu poddawany był dalszemu przeglądowi. Na zagrożenia związane z programem wskazano m.in. w 2020 roku w raporcie parlamentarnej komisji wywiadu i bezpieczeństwa na temat rosyjskich wpływów w Wielkiej Brytanii.

Jak podały w czwartek brytyjskie media, minister spraw wewnętrznych Priti Patel ma ogłosić zamknięcie programu albo w przyszłym tygodniu, albo jeszcze w tym. "Istnieją obawy o bezpieczeństwo dotyczące tej ścieżki wizowej i od pewnego czasu rozważaliśmy jej zamknięcie. Minister spraw wewnętrznych jest bardzo świadoma skutków prania brudnych pieniędzy w Wielkiej Brytanii i dlatego naciska na jej zamknięcie. Legalni wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o przyjazd do Wielkiej Brytanii innymi drogami" - mówi cytowane przez Sky News źródło rządowe.

Jak zaznacza ta stacja, większość z osób, które uzyskały tą drogą prawo pobytu w Wielkiej Brytanii pochodzi z Rosji i Chin. Według danych brytyjskiego MSW, do końca marca 2020 roku wizy inwestorskie otrzymało 2581 obywateli Rosji.

W związku z sytuacją wokół Ukrainy brytyjski rząd w zeszłym tygodniu opublikował nowe przepisy dające możliwość nałożenia sankcji nie tylko na bezpośrednio odpowiedzialnych za agresję na ten kraj, ale również na osoby i przedsiębiorstwa mające związki ze strategicznymi interesami Rosji.