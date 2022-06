W kwietniu, niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" informował, że na miejsce obecnego ambasadora Niemiec w Polsce Arndta Freytaga von Loringhovena ma do Warszawy przyjechać Thomas Bagger, ostatnio szef Departamentu Zagranicznego w kancelarii prezydenta federalnego.

Prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające od Arndta Freytaga von Loringhovena 15 września 2020 roku.

Krótko po objęciu stanowiska ambasadora von Loringhoven mówił w wywiadzie dla PAP: "My, Niemcy, powinniśmy podchodzić do Polski ze szczególną wrażliwością historyczną. Dotyczy to także mnie. Rany, które pozostawili tu nasi przodkowie, są do dziś żywe. Chciałbym angażować się na rzecz tego, aby w Niemczech wiedza o tych czynach także pozostała żywa. Ostatni świadkowie historii koniecznie powinni dalej zabierać głos. A na przyszłość musimy znaleźć nowe sposoby zachowania żywej pamięci".

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)