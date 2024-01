"Zakwaterowaliśmy ich w naszej bazie" – powiedział francuskiej agencji oficer, dodając, że przybywający żołnierze otrzymują "wszelkie wsparcie, jakiego potrzebują". W sumie do wioski Bondukbangsora w stanie Mizoram dotarło 276 birmańskich żołnierzy.

Mają zostać wkrótce repatriowani do kraju - dodał oficer, który zwrócił się do dowództwa w Delhi o pozwolenie na odesłanie uciekinierów do Birmy.

W lutym 2021 roku w wyniku zamachu stanu władze w Birmie przejęła junta, obalając demokratycznie wybrany rząd Aung San Suu Kyi. Przeciwko niej kontrofensywę prowadzą zbrojne grupy mniejszości etnicznych.