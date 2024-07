"Iran zdecydowanie odrzuca jakikolwiek udział w niedawnym ataku na Trumpa oraz twierdzenia o zamiarze podjęcia podobnych działań, (...) zarzuty te mają wrogie motywy i cele polityczne" - powiedział Kanaani, cytowany przez telewizję Al-Dżazira.

Dodał jednak, że Teheran jest zdeterminowany, by pociągnąć byłego prezydenta USA do odpowiedzialności karnej za udział w zabiciu irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej został zabity na rozkaz Trumpa w 2020 roku.

Reklama

Kto stoi za zamachem na Trumpa?

Amerykańska telewizja CNN poinformowała we wtorek, powołując się na źródła zbliżone do sprawy, że amerykańskie służby wywiadowcze otrzymały w ostatnich tygodniach informacje o potencjalnym irańskim zamachu na Trumpa. Dodano, że "nic nie wskazuje jednak na to, by niedoszły zabójca Trumpa Thomas Crooks był częścią spisku".

Reklama

"Służby od miesięcy były zaniepokojone możliwymi intencjami Iranu, by zabić Trumpa w ramach zemsty za zamach na Sulejmaniego. Już wcześniej FBI i inne organy ścigania udaremniły podobne próby zamachów na byłego sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo i doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona. Trump również miał być na liście celów Iranu. Nowe informacje o zagrożeniu, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, miały zbiec się z falą organizowanych przez Iran kampanii propagandowych w mediach i portalach społecznościowych" - podała CNN.

Kandydat Partii Republikańskiej w tegorocznych wyborach prezydenckich został lekko ranny w ucho w sobotę podczas wiecu wyborczego w miejscowości Butler w Pensylwanii. Jak podało FBI, zamachowiec to 20-letni mieszkaniec tego stanu Thomas Matthew Crooks. Wskutek ataku zginęły dwie osoby, w tym Crooks, a dwie kolejne zostały poważnie ranne.(PAP)

jbw/ akl/

arch.