Jak wynika z informacji gazety "Welt am Sonntag" w pierwszej połowie br. liczba nielegalnych wjazdów do kraju spadła o 6,6 proc., do około 42 tys. W tym samym okresie ubiegłego roku było to ok. 45 tys.

Według "WamS" spadła również odnotowana przez policję liczba przemytników ludzi - z niespełna 1100 w pierwszym półroczu 2023 r. do około 770 w pierwszej połowie br.

Tymczasowe kontrole na granicy

W połowie października ubiegłego roku niemieckie MSW wprowadziło tymczasowe kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią w celu ograniczenia nielegalnej migracji. Podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Niemczech kontrole prowadzono na wszystkich granicach kraju.

Kontrole na granicy francusko-niemieckiej zostały utrzymane ze względu na igrzyska olimpijskie w Paryżu, które rozpoczęły się w piątek i potrwają do 11 sierpnia. Kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią mają potrwać do grudnia, a na granicy z Austrią - do listopada.

Kanclerz Niemiec Olaf powiedział niedawno w wywiadzie, że "naszym zamiarem jest kontynuowanie ścisłej kontroli granic" kraju - przypomniał portal dziennika "Die Welt".(PAP)

bml/ akl/