Kosmiczne turystki? Kate Perry i drużyna marzeń wróciły z orbity!

W poniedziałek 14 kwietnia, dokładnie o 13:30 UTC, rakieta New Shepard należąca do firmy Blue Origin wzniosła się ponad 100 kilometrów nad powierzchnię Ziemi. Na pokładzie – same kobiety. Wśród nich nie zabrakło światowych sław, jak piosenkarka Kate Perry czy Lauren Sánchez – narzeczona miliardera Jeffa Bezosa. Lot trwał zaledwie 10 minut, ale przeszedł już do historii kosmicznej turystyki.