Udostępnione w piątek przez Muska wideo wykorzystuje ujęcia z oficjalnego spotu wyborczego "Harris for President" ("Harris na prezydentkę"), który został opublikowany w czwartek. Dodano także kilka autentycznych nagrań z udziałem Kamali Harris z przeszłości.

Jednak głos lektorki został sztucznie wygenerowany i podszywa się po nią. "Ja, Kamala Harris, jestem kandydatką Demokratów na prezydenta, ponieważ Joe Biden w końcu potwierdził, że był senny podczas debaty wyborczej" - mówi głos w filmie. W dalszej części słyszymy, jak lektorka oznajmia: "Zostałam wybrana, ponieważ jestem najlepszą kandydatką pod względem różnorodności", i dalej stwierdza, że każdy, kto ją krytykuje, jest "zarówno seksistą, jak i rasistą".

Reklama

Twórca wideo Chris Kohlsem, znany z konserwatywnych poglądów, ukrywający się pod pseudonimem Mr Reagan USA, zarówno na YouTubie, jak i na X zaznaczył, że film jest parodią. Zamieszczony przez Muska post nie zawierał tej informacji, jedynie podpis "To niesamowite" i emotikon z uśmiechniętą twarzą. Na jego kanale został on obejrzany ponad 123 mln razy.

"Dźwięk został stworzony przez sztuczną inteligencję"

Reklama

Eksperci cytowani przez AP potwierdzili, że dźwięk wykorzystany w tym filmie został stworzony przez sztuczną inteligencję. Ich zdaniem jakość zamanipulowanego wideo jest tak dobra, że mogła wprowadzać odbiorców w błąd.

W komentarzach użytkowników pojawiła się sugestia, że post Muska mógł naruszyć zasady X, które mówią, że "nie można udostępniać sztucznych, zmanipulowanych lub wyrwanych z kontekstu treści, które mogą oszukiwać lub dezorientować ludzi i prowadzić do szkód". Według zasad można publikować polityczne treści satyryczne i memy, o ile nie powodują one "znacznych wątpliwości co do autentyczności treści".

"Wierzymy, że Amerykanie chcą prawdziwej wolności i bezpieczeństwa, które oferuje wiceprezydentka Harris, a nie fałszywych, zmanipulowanych kłamstw Elona Muska i Donalda Trumpa" – skomentowała opublikowanie filmu rzeczniczka kampanii Harris, Mia Ehrenberg, w oświadczeniu przesłanym AP.

W poniedziałek Musk udostępnił raz jeszcze wideo, pisząc, że "parodia jest legalna w USA".

Musk, właściciel platformy X, na początku lipca poparł byłego prezydenta Donalda Trumpa, kandydata Republikanów w wyborach prezydenckich.(PAP)

mzb/ mms/