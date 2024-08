Reklama

Dyrektor wykonawcza X, Linda Yaccarino, wysłała wiadomość mailową do pracowników sieci, że portal X wyprowadza się z biura przy Market Street w San Francisco – wynika z doniesień osoby zbliżonej do sprawy. Pracownicy mają być przeniesieni do istniejącego biura w San Jose oraz bo biura inżynierskiego w Palo Alto – twierdzi informator agencji Bloomberg, który poprosił o zachowanie anonimowości, gdyż wysłane do pracowników wiadomości mailowe nie są jawne.

Portal X jeszcze nie odniósł się do tych doniesień. Wcześniej o planowanych zamknięciu biura w San Francisco pisał „The New York Times”.

Elon Musk nie lubił tego miasta

Elon Musk, który przejął Twitter w 2022 roku, nie ukrywał swojej pogardy dla San Francisco, a wcześniej oskarżał lewicową kulturę miasta o sprawienie, że Twitter stał się zbyt liberalny. Ponadto Musk krytykował gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma za stanowe prawo.

W ubiegłym miesiącu Elon Musk informował, że portal X przeniesie swoją główną siedzibę do Teksasu

Koniec pewnej epoki

Wyprowadzka z San Francisco to koniec pewnej epoki i opuszczenie miasta, gdzie prawie 20 lat temu powstał Twitter.

Sieć społecznościowa ma swoje biuro na Market Street od 2012 roku, gdy razem z innymi firmami technologicznymi otrzymała specjalne ulgi podatkowe. Wówczas było to typowe miejsce biurowe, z restauracjami pełnymi ludzi i apartamentowcami. Dziś, w następstwie pandemii Covid-19, miejsce to zmaga się z niechęcią pracowników biurowych do powrotu do biur. I choć boom na sztuczną inteligencję pozwolił nieco ożywić tę przestrzeń, to San Francisco wciąż ma jeden z najwyższych wskaźników wolnych biur (ponad 36 proc. – dane CBRE) wśród amerykańskich obszarów metropolitalnych.