Musk poinformował o decyzji na swoim koncie X. Stwierdził, że "ostatnią kroplą" była dla niego kalifornijska ustawa Safety Act. Przyjęta ostatnio ustawa nie pozwala okręgom szkolnym zmuszać nauczycieli do informowania rodziców, jeśli ich dziecko identyfikuje się jako osoba transpłciowa lub będzie chciało, by w stosunku do niego używać imienia lub zaimka oznaczającego inną płeć.

"Z powodu tego prawa i wielu poprzednich, które stanowiły atak na rodziny i firmy, SpaceX przeniesie teraz swoją siedzibę główną z Hawthorne w Kalifornii do Starbase w Teksasie" – napisał Musk na X.

Reklama

Córka miliardera Vivian Jenna Wilson, która złożyła w 2022 r. wniosek do sądu o formalną zmianę imienia i płci, stwierdziła, że nie chce już "być w żaden sposób związana ze swoim biologicznym ojcem".

W Teksasie nie ma stanowego podatku od dochodów osobistych

Reklama

Musk od kilku lat pała sympatią do Teksasu, stwierdziła CNN. W 2021 r. zapowiedział, że przeniesie siedzibę Tesli z Bay Area do Austin w Teksasie. Zapowiedział też, że przeniesie własną rezydencję do Teksasu, w którym nie ma stanowego podatku od dochodów osobistych.

SpaceX, które zatrudnia w Kalifornii ponad 5000 osób, ma również dużą bazę operacyjną w Teksasie. Gubernator tego stanu Greg Abbott skomentował decyzję o przeniesieniu z Kalifornii obu firm stwierdzeniem, że "umocni to pozycję Teksasu jako lidera w eksploracji kosmosu", przekazał portal BBC. (PAP)

os/ mms/