CyberTruck Tesli jeździ po Czechach i wzbudza zainteresowanie gapiów

Udało się, tak można to podsumować. Niejaki Igor Norton Tesla Slovak, czeski fanatyk samochodów elektrycznych i wielbiciel Elona Muska, dokonał procedury rejestracji gigantycznego pickupa Tesli, modelu niemającego homologacji w Europie. Kosztowało go to sporo czasu, zachodu i pieniędzy, ale CyberTruck jeździ po Pradze i wzbudza zainteresowanie gapiów.